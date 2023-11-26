Во Львове сбили 98-летнего мужчину: в каком он состоянии

На улице Героев УПА во Львове водитель "Ауди" наехал на пожилого мужчину. В результате ДТП мужчина получил повреждения. Правоохранители устанавливают все происшествия событий.

Всего за сутки 24 ноября во Львовской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмировались три пассажира, передает 24 Канал. К счастью, всем удалось выжить.

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Детали аварии

Около 15.00 24 ноября на улице Героев УПА во Львове произошло ДТП. Как предварительно установили правоохранители, 37-летний водитель автомобиля "Audi" сбил 98-летнего местного жителя.

В результате ДТП пожилой мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали в реанимацию.

Полиция Львовщины в очередной раз призывает пешеходов неукоснительно соблюдать ПДД, быть внимательными и осторожными: переходить дорогу только пешеходными переходами и на зеленый свет, в темное время суток использовать светоотражающие элементы. Водителей – не превышать разрешенную скорость, отказаться от рискованных маневров и быть внимательными, подъезжая к перекресткам и пешеходным переходам. Берегите жизнь и здоровье!,

– говорится в заявлении полиции.

К слову, в тот же день на автодороге "Западный обход города Львова" в селе Зимная Вода водитель автомобиля "KIA Sorento", 60-летний житель Винницкой области сбил двух местных жительниц 23 и 60 лет. В результате ДТП женщины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного кодекса Украины. Водителям, повлекшим за собой ДТП, может грозить до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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