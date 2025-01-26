Сметрельное ДТП во Львовской области: легковушка на скорости столкнулась с автобусом
Вечером 26 января во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.
Смертельное ДТП во Львовской области
Около 16:50 26 января на автодороге Киев–Чоп столкнулись два автомобиля. Водитель легковушки Volkswagen двигался по селу Тухолька, Стрыйского района. Он выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал автобус ЗАЗ. На скорости два транспортных средства столкнулись.
Водитель автомобиля и трое его пассажиров в результате аварии погибли. Водителя и одного из пассажиров автобуса доставили в больницу.
На месте ДТП работали следователи, криминалисты и другие специалисты правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства аварии.
Смертельное ДТП во Львовской области 26 января / Фото Национальной полиции Украины
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