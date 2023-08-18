Нетрезвый за рулем: во Львовской области 12-летняя девочка оказалась под колесами авто
Мужчина в состоянии опьянения сбил 12-летнего ребенка. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
ДТП произошло 17 августа в селе Лелеховка Яворивского района. Около девяти часов вечера водитель автомобиля "Volkswagen Golf" совершил наезд на ребенка.
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Девочка травмировалась
Злоумышленником оказался местный житель – 48-летний мужчина, а потерпевшей – его 12-летняя односельчанка.
По данным следствия, водитель Volkswagen Golf находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь задним ходом, он не заметил, как сбил ребенка. К счастью, девушка выжила, однако получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.
По факту ДТП, совершенного в состоянии опьянения, полиция открыла уголовное производство. Небрежному водителю светит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.
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