На Львовщине пьяный водитель влетел в автомобиль эвакуации павших воинов: есть погибшие и травмированные
Источник:Полиция во Львовской области
Утром 26 февраля на Львовщине произошло ужасное ДТП. Пьяный водитель "ВАЗ" влетел в микроавтобус. К сожалению, не обошлось без жертв и травмированных.
Так, водитель и двое пассажиров легковушки погибли. Еще три человека получили травмы, передает 24 Канал.
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Что известно о ДТП
В полиции сообщили, что ДТП произошло около 04:40 на автодороге "Тернополь – Львов" вблизи села Словита Львовского района.
Предварительно, водитель автомобиля "ВАЗ 2109" – 21-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter 313, которым управлял 41-летний львовянин.
На Львовщине произошло ужасное ДТП / Фото полиции
От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажир, 24-летний житель Золочевского района, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, умер в карете скорой помощи,
– рассказали в полиции.
Кроме этого, водитель микроавтобуса, его пассажир – 38-летний житель Львовского района, а еще пассажир легковушки – 41-летний житель Золочевского района, получили телесные повреждения. Их доставили в медучреждение.
Установлено, что водитель "ВАЗ 2109" находился в состоянии алкогольного опьянения,
– отметили в полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства. Открыли производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть нескольких лиц".
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.
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