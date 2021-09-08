ДТП с мэром Вознесенска: в автобусе, который попал в аварию, были дети

На Николаевщине произошло ДТП с участием мэра Вознесенска. Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом. Выяснилось, что в последнем находились дети.

Предварительно известно, что с детьми все хорошо. Их забрали взрослые еще до приезда полиции.

Кстати Столкнулся с пассажирским автобусом: на Николаевщине мэр Вознесенска попал в ДТП

Что известно об аварии

На пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске столкнулись Volkswagen Passat и автобус. Это произошло 7 сентября.

Травмировался водитель легковушки. Им оказался 32-летний мэр Вознесенска. Водитель автобуса не пострадал.

Правоохранители устанавливают обстоятельства.



Место, где произошло ДТП / Фото полиции Николаевщины

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