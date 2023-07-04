"Биологическое оружие": в России на трассе произошло ДТП из-за утят

Пока российская пропаганда разгоняет фейки о якобы "биологическом оружии" в Украине, в России происходят автомобильные аварии из-за уток. Не суждено было россиянам нормально проехать по Московской кольцевой автомобильной дороге.

Там произошло массовое ДТП. Видео аварии обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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Затормозить россияне не успели

Судя по дате на камере наблюдения, ДТП произошло еще 26 июня на 86-м километре МКАД.

На кадрах видно, как утка переводит свой выводок через дорогу. Чтобы ее пропустить, останавливается грузовой фургон. После него останавливается еще несколько машин. В частности, фура.

Момент аварии в Москве: смотрите видео

Впрочем, автомобильный поток был столь быстрым, что другие водители просто не успевали вовремя затормозить. Они врезались в стоящие впереди автомобили. Однако некоторым россиянам удалось разъехаться без ДТП.

Стоит отметить, что ни один из российских водителей не вышел из автомобиля, чтобы безопасно провести утят через дорогу.

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