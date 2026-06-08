Водителю, который убил людей в подземке Киева, избрали меру пресечения

В Шевченковском районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения водителю, который на Караваевых дачах влетел в пешеходный переход и убил четырех человек.

Шевченковский райсуд избрал меру пресечения водителю Плешившеву, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Киеве. Ему назначили содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Адвокат водителя отметил, что его клиент не рад, что остался живым.

По словам стороны защиты, они готовы сотрудничать со следствием и "отбеливать не собираются".

Адвокат добавил, что подозреваемый не может физически бежать или самостоятельно передвигаться, поэтому просит дождаться завершения его лечения. Сам водитель заявил, что чувствует себя виновным в совершении ДТП. Прокурор отметил, что содержание под стражей определяет ограничения передвижения, но не ограничивает оказание медпомощи, в которой нуждается подозреваемый.