К такому выводу Надежда Чухраева, адвокат семьи погибшего в ДТП Григория Глушича, пришла после того, как ознакомилась с показаниями пассажирки, которая ехала с Плешивцевым. Об этом она сказала в комментарии "Суспильному".

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Почему произошла авария на Караваевых Дачах?

Чухраева отметила, что не имеет права раскрывать показания пассажирки. Однако они указывают на то, что адвокат подозреваемого лгал в суде.

Сторона потерпевших не верит, что авария произошла из-за того, что водитель якобы потерял контроль над автомобилем. По их мнению, действия Плешивцева были умышленными.

Мы считаем, что он сделал это умышленно. О причинах и о мотиве мы хотим узнать,

– отметила Чухраева.

Напомним, что 8 июня состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения Павлу Плешивцеву. Тогда стало известно, что по материалам расследования и показаниям пассажирки, в момент ДТП водитель решил продемонстрировать "мастерство" и навыки скоростной езды на автомобиле.

Адвокат апеллировал, что если бы это действительно было так, то «отбойник остановил бы автомобиль и всего этого не произошло бы».

Сам подозреваемый сказал, что нажал на педаль газа, потому что «потерял сознание».

Что известно о ДТП на Караваевых дачах

5 июня около 17:30 в Соломенском районе Киева Mercedes-Benz C300 на большой скорости вылетел с дороги и врезался в подземный пешеходный переход.

Во время смертельного ДТП на Караваевых дачах в Киеве водитель Mercedes-Benz выполнял заказ Bolt. В салоне автомобиля в тот момент также находилась пассажирка.

В ДТП погибли четыре человека– двое полицейских,, работница детского сада и 12-летний мальчик. Еще трое человек получили травмы.

За рулем был 49-летний житель Херсонской области. Во время смертельного ДТП он выполнял заказ Bolt. В салоне автомобиля в тот момент также находилась пассажирка.

По данным следствия, водитель не справился с управлением. На момент аварии он был трезв.

Позже выяснилось, что за его автомобилем зафиксировано 39 нарушений ПДД, преимущественно за превышение скорости. Только в 2025 году водителя десять раз привлекали к ответственности за нарушение правил.

Суд отправил мужчину под стражу до 3 августа без права залога.