Такого висновку Надія Чухраєва, адвокатка родини загиблого в ДТП Григорія Глушича, дійшла після того, як ознайомилася із показами пасажирки, яка їхала з Плешивцевим. Про це вона сказала у коментарі Суспільному.

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Чому трапилася аварія на Караваєвих Дачах?

Чухраєва зазначила, що не має права розкривати покази пасажирки. Однак вони вказують на те, що адвокат підозрюваного брехав у суді.

Сторона потерпілих не вірить, що аварія сталася через те, що водій нібито втратив контроль над автомобілем. На їхню думку, дії Плешивцева були умисними.

Ми вважаємо, що він зробив це навмисно. Про причини і про мотив ми хочемо дізнатися,

– зазначила Чухраєва.

Нагадаємо, що 8 червня відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Павлу Плешивцеву. Тоді стало відомо, що за матеріалами розслідування та свідченнями пасажирки, у момент ДТП водій вирішив показати "майстерність" і навички швидкісної їзди на авто.

Адвокат апелював, що якби це було справді так, то "відбійник зупинив би автомобіль і цього всього не трапилось".

Сам підозрюваний сказав, що натиснув на педаль газу, бо "втратив свідомість".

Що відомо про ДТП на Караваєвих дачах

5 червня близько 17:30 у Солом'янському районі Києва Mercedes-Benz C300 на великій швидкості вилетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід.

Під час смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві водій Mercedes-Benz виконував замовлення Bolt. У салоні автомобіля на той момент також перебувала пасажирка.

У ДТП загинули четверо людей – двоє поліцейських, працівниця дитсадка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми.

За кермом був 49-річний житель Херсонщини. Під час смертельної ДТП він виконував замовлення Bolt. У салоні авто на той момент також перебувала пасажирка.

За даними слідства, водій не впорався з керуванням. На момент аварії він був тверезим.

Пізніше з'ясувалося, що за його автомобілем зафіксовано 39 порушень ПДР, переважно за перевищення швидкості. Лише у 2025 році водія десять разів притягували до відповідальності за порушення правил.

Суд відправив чоловіка під варту до 3 серпня без права застави.