Смертельное ДТП с нардепом Николаенко: что известно о погибшей

Вблизи Житомира нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил 18-летнюю девушку. Погибшая была сиротой.

Дмитрий, родственник погибшей, рассказал, что ее зовут Виктория Назарова. В этом году она окончила школу, училась в училище на швею и была сиротой.

Смотрите также Нардеп Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку: все, что известно о трагическом ДТП

Погибшая девушка переходила дорогу в неустановленном месте

Она умерла на месте ДТП в результате полученных травм. По словам родственника погибшей Дмитрия, ДТП произошло на трассе в населенном пункте, где есть три пешеходных перехода.

Он рассказал, что Виктория переходила дорогу в неустановленном месте и перелезла через отбойники.

Первая машина как-то ее объехала, а вторая, принадлежащая депутату, к сожалению, сбила ее и "хорошо" протянула. Его вина в том, что превысил скорость, а ее – что не там, где надо переходила. Напротив ее дома магазин, и это она к нему перебегала. Метров 30 от нее пешеходный подземный переход, но туда не пошла, перебегала, где не нужно,

– рассказал Дмитрий.

Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: что известно