Смертельное ДТП с нардепом Николаенко: что известно о погибшей
Источник:Суспильное
Вблизи Житомира нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил 18-летнюю девушку. Погибшая была сиротой.
Дмитрий, родственник погибшей, рассказал, что ее зовут Виктория Назарова. В этом году она окончила школу, училась в училище на швею и была сиротой.
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Погибшая девушка переходила дорогу в неустановленном месте
Она умерла на месте ДТП в результате полученных травм. По словам родственника погибшей Дмитрия, ДТП произошло на трассе в населенном пункте, где есть три пешеходных перехода.
Он рассказал, что Виктория переходила дорогу в неустановленном месте и перелезла через отбойники.
Первая машина как-то ее объехала, а вторая, принадлежащая депутату, к сожалению, сбила ее и "хорошо" протянула. Его вина в том, что превысил скорость, а ее – что не там, где надо переходила. Напротив ее дома магазин, и это она к нему перебегала. Метров 30 от нее пешеходный подземный переход, но туда не пошла, перебегала, где не нужно,
– рассказал Дмитрий.
Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: что известно
- Смертельная авария произошла 3 ноября около 09:45 в районе села Березовка Житомирского района. За рулем авто находился депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.
- Впоследствии Николаенко подтвердил, что стал участником ДТП и сбил человека. Он заверил, что будет всячески способствовать следственным действиям.
- Николаенко утверждает, что был трезв за рулем и соблюдал правила дорожного движения.
- По данным СМИ, перед тем, как привести к смертельному ДТП, нардеп от "Батькивщины" Николаенко получил штраф за превышение скорости.
- Сообщается, что на участке трассы Киев – Чоп в Житомирской области авто двигалось со скоростью 162 километров в час, несмотря на установленное ограничение в 110 км/ч. Неизвестно, с какой скоростью двигался автомобиль в момент совершения ДТП.
- Правоохранители уже открыли уголовное производство по предварительной квалификации "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".