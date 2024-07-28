В Одессе мужчина сбил насмерть подростка: от удара с ребенка слетели кроссовки

Поздно вечером 27 июля в Одессе произошли две жуткие аварии. В результате одного из ДТП, к сожалению, погиб несовершеннолетний парень.

Эта авария произошла почти в полночь на улице Генерала Петрова. Известно, что погибшему было всего-навсего 14 лет.

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В Одессе мужчина сбил насмерть подростка

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля "KIA", совершил наезд на 14-летних парня и девушку, которые пересекали дорогу в неустановленном месте. К сожалению, от полученных травм юноша погиб на месте происшествия до приезда скорой.

По словам правоохранителей, девушку доставили в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, убойную рану надбровной дуги, ссадины головы, туловища и конечностей. Водитель легковушки и его пассажир не пострадали.

Водителя проверили на наличие алкоголя в крови. По данным полиции, он был трезвым. Сейчас устанавливают полные обстоятельства дорожно-транспортных происшествий. Назначен ряд судебных экспертиз.

Руководители транспортных средств должны не превышать разрешенной скорости движения, следить за дорогой, особенно во время движения на перекрестке и в темное время суток. Обращаемся также к пешеходам, пересекайте дорогу только в установленных для этого местах, по пешеходным переходам убедившись в отсутствии транспорта, что приближается и что движение является безопасным,

– добавили в полиции.

В сети ранее местные телеграммы обнародовали кадры, снятые очевидцами. Отмечалось, что от сильного удара с ребенка даже взлетели кроссовки.

В Одессе мужчина сбил насмерть подростка: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

Недавно также в Одессе маршрутное такси врезалось в грузовик, есть пострадавшие. Во время движения водителю маршрутки внезапно стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и наехал на запаркованный в правой полосе грузовик с полуприцепом.