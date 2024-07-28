Ця аварія сталася майже опівночі на вулиці Генерала Петрова. Відомо, що загиблому було всього-на-всього 14 років.

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В Одесі чоловік збив на смерть підлітка

За попередньою інформацією, 24-річний водій автомобіля "KIA", здійснив наїзд на 14-річних хлопця та дівчину, які перетинали дорогу у невстановленому місці. На жаль, від отриманих травм юнак загинув на місці події до приїзду швидкої.

За словами правоохоронців, дівчину доставили до лікарні, де їй діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану надбрівної дуги, садна голови, тулуба та кінцівок. Водій легковика та його пасажир не постраждали.

Водія перевірили на наявність алкоголю у крові. За даними поліції, він був тверезим. Наразі встановлюють повні обставини дорожньо-транспортних пригод. Призначено низку судових експертиз.

Керманичі транспортних засобів повинні не перевищувати дозволеної швидкості руху, слідкувати за дорогою, особливо під час руху на перехресті та в темну пору доби. Звертаємось також до пішоходів, перетинайте дорогу лише у встановлених для цього місцях, по пішохідних переходах впевнившись у відсутності транспорту, що наближається і що рух є безпечним,

– додали у поліції.

У мережі раніше місцеві телеграм-канали оприлюднили кадри, зняті очевидцями. Зазначалося, що від сильного удару з дитини навіть злетіли кросівки.

В Одесі чоловік збив на смерть підлітка: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Нещодавно також в Одесі маршрутне таксі врізалося у вантажівку, є постраждалі. Під час руху водієві маршрутки раптово стало зле, внаслідок чого він не впорався з керуванням та наїхав на запарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом.