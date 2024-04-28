Жуткое смертельное ДТП под Одессой: столкнулись два грузовика с цистернами

В Одесской области возле села Красная Коса вечером 27 апреля произошло смертельное ДТП.

На трассе Одесса– Рени два грузовика столкнулись с цистернами. В результате аварии один водитель погиб, другого в состоянии средней тяжести госпитализировали.

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В ДТП есть погибший

Из-за аварии правоохранителям также пришлось временно перекрыть движение транспорта.

В результате происшествия погиб водитель грузового авто "MAN", гражданин 1978 года. Сотрудниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента изъят погибшего водителя и спасен пострадавший водитель грузового авто "DAF", которого в состоянии средней тяжести передан работникам скорой медицинской помощи,

– сообщили в ГСЧС.

Утром 28 апреля в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходима помощь по буксировке из проезжей части одного из грузовиков. Пожарные с помощью троса оттащили авто и смыли горюче-смазочные материалы с дороги.

Правоохранители показали последствия жуткого ДТП / Фото: Национальная полиция

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