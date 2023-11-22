Пьяный отец решил прокатить своего сына на мотоцикле: двухлетний мальчик оказался в больнице
В Одесской области отец травмировал своего сына, потому что решил прокатить его на мотоцикле. Мужчина был пьян, в результате чего ребенок во время поездки остался без фаланги большого пальца на ноге.
Мужчине сообщили о подозрении в нарушении ПДД, а также возбудили уголовное производство.
Смотрите также Расследование резонансных ДТП: правительство создало спецкомиссию
Безответственный поступок отца
Нетрезвый мужчина, у которого не было прав, сел на незарегистрированный мотоцикл и посадил сына впереди себя, сообщили в полиции региона. Во время движения он не удержал сына и ножка мальчика попала в приводную цепь.
В результате ребенок оказался в больнице. Мальчику диагностировали травматическую ампутацию ногтевой фаланги большого пальца ноги. Судебно-медицинский эксперт зафиксировал, что это травма средней тяжести.
Событие произошло в сентябре между селами Богуново и Бузиново Березовского района Одесской области.
Какое наказание ждет горе-отца
На водителя сразу составили постановление за админнарушение (вождение без прав). Также мужчину оштрафовали на 3,4 тысячи гривен. Против правонарушителя возбуждено уголовное производство.
После проведения ряда долгосрочных экспертиз водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и вождении в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло травму ножки у ребенка. Правонарушителю грозит до трех лет тюрьмы, а также лишение права вождения транспортными средствами на 5 лет.
ДТП в Украине: последние новости
- В Сарненском районе в Ровенской области ночью 21 ноября автомобиль врезался в блокпост. В результате аварии пострадали четыре человека, среди которых есть подростки. Полицейские сообщили, что 25-летний мужчина был трезв.
- Во Львовской области вечером 20 ноября произошла тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали три человека, среди которых также был и ребенок. В конце концов, правоохранительные органы подтвердили, что один из правонарушителей, причастный к инциденту, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.