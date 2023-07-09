Погибла молодая украинка, есть пострадавшие: в Польше микроавтобус врезался в грузовик
Источник:TVP Info
В Польше произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Собственно, пассажирский автобус с украинцами столкнулся с грузовиком недалеко от границы.
В ночь на 9 июля произошло это ДТП на дороге номер 12 в Титусине, в Хелмском повете и недалеко от границы с Украиной. По предварительной информации, украинский микроавтобус Volkswagen Transporter ехал в сторону границы, однако на трассе врезался в стоящий на обочине грузовик.
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Что известно о пострадавших и жертвах
Из-за этой аварии – столкновения микроавтобуса и грузовика – 33-летняя пассажирка Volkswagen Transporter погибла на месте. Кроме того, после ДТП 8 граждан Украины, которые ехали в микроавтобусе, отправили в больницу. Два человека получили телесные повреждения.
Девушка 33 лет скончалась на месте. Пострадали 2 человека,
– написали в полиции Польши.
Как отмечают СМИ, согласно предварительным данным, 44-летний украинец, управлявший автобусом, не находился в состоянии алкогольного опьянения.
Где именно произошла авария / карта из материала Zaxid.net
Правоохранители под контролем прокурора выясняют детали этого события.
После аварии дорога на месте ДТП была перекрыта несколько часов. Лишь около 6 утра (9 июля – 24 Канал) движение возобновилось,
– констатировало одно из местных изданий.
В Киеве авто врезалось в АЗС
В связи с этой темой отметим, что в воскресенье, 9 июля, легковой автомобиль врезался в колонку на заправке в Днепровском районе столицы, из-за чего вспыхнул пожар. События разворачивались так:
- около 15:10 в ГСЧС поступило сообщение про огонь на АЗС – спасательным службам удалось ликвидировать пламя около 16:35;
- мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что в результате пострадали три человека – их госпитализировали в больницу с ожогами разной степени тяжести;
- к операции по ликвидации огня было привлечено 15 единиц основной и специальной техники, а также 62 человека личного состава;
- впоследствии в сети появились кадры, на которых виден момент взрыва после врезания машины в заправку; на ролике можно увидеть, что авто ехало на бешеной скорости.