Погибла молодая украинка, есть пострадавшие: в Польше микроавтобус врезался в грузовик

В Польше произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Собственно, пассажирский автобус с украинцами столкнулся с грузовиком недалеко от границы.

В ночь на 9 июля произошло это ДТП на дороге номер 12 в Титусине, в Хелмском повете и недалеко от границы с Украиной. По предварительной информации, украинский микроавтобус Volkswagen Transporter ехал в сторону границы, однако на трассе врезался в стоящий на обочине грузовик.

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Что известно о пострадавших и жертвах

Из-за этой аварии – столкновения микроавтобуса и грузовика – 33-летняя пассажирка Volkswagen Transporter погибла на месте. Кроме того, после ДТП 8 граждан Украины, которые ехали в микроавтобусе, отправили в больницу. Два человека получили телесные повреждения.

Девушка 33 лет скончалась на месте. Пострадали 2 человека,

– написали в полиции Польши.

Как отмечают СМИ, согласно предварительным данным, 44-летний украинец, управлявший автобусом, не находился в состоянии алкогольного опьянения.



Где именно произошла авария / карта из материала Zaxid.net

Правоохранители под контролем прокурора выясняют детали этого события.

После аварии дорога на месте ДТП была перекрыта несколько часов. Лишь около 6 утра (9 июля – 24 Канал) движение возобновилось,

– констатировало одно из местных изданий.

В Киеве авто врезалось в АЗС

В связи с этой темой отметим, что в воскресенье, 9 июля, легковой автомобиль врезался в колонку на заправке в Днепровском районе столицы, из-за чего вспыхнул пожар. События разворачивались так: