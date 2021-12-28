В ДТП на Прикарпатье погибли два человека: видео с места аварии

Утром 28 декабря возле Снятина произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни 2 человек. Предварительно известно, что столкнулись седан Ford Mondeo и микроавтобус Mercedes Vito.

Спасатели сообщают о пострадавшем, которого удалось демонтировать из авто. Еще одного пострадавшего забрали медики до приезда ГСЧС.

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Детали дорожно-транспортного происшествия

Как утверждает полиция, водитель Ford не справился с управлением при встречном разъезде. При этом он столкнулся с автомобилем Mercedes.

Водитель Ford и его пассажир погибли сразу на месте трагедии. В то же время водитель другого авто находится в больнице.

Спасатели вынуждены были деблокировать тела из машины. А чтобы не случилось возгорания они отсоединили клеммы аккумуляторных батарей.

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Жуткие аварии в Украине

Серьезная авария произошла 26 декабря в Броварском районе Киева. Водитель ВАЗ-2115 на большой скорости влетел в BMW X5. Из-за столкновения легковушка российского автопрома вспыхнула.

Также в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, 126-Г утром 28 декабря произошла серьезная авария. Там лоб в лоб столкнулись легковушки Skoda и Subaru.

На Буковине в аварии погиб 29-летний Роман Лупой, который был сыном главы Ванчиковецкой территориальной общины, что в Новоселицком районе. Было известно, что авто врезалось в дерево. Мужчина скончался от полученных травм, когда ему пытались оказать помощь.

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