Авария с кортежем Зеленского в Киеве: все, что известно об инциденте

Кортеж Владимира Зеленского, возвращаясь с визита в Харьковскую область, ориентировочно в 23 часа 14 сентября попал в аварию в Киеве. Предварительно известно, что инцидент произошел на проспекте Победы.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заверил, что у украинского лидера легкие ушибы и он не изменил график работы. Подробнее обо всем, что известно об аварии, читайте в материале 24 канала.

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Кортеж президента попал в аварию по дороге к Офису Президента

Сначала об аварии с участием президента Украины в ночь на 15 сентября сообщил спикер президента Сергей Никифоров. Он также рассказал, что легковушка столкнулась с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Предварительно известно, что другой легковой автомобиль двигался в перекрестном направлении.

Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено,

– сообщил Никифоров.

Тогда он заверил, что все обстоятельства аварии выяснят правоохранители. В ту же ночь в сети начали публиковать видео якобы с места аварии, однако официально правдивость этих кадров власти ни подтверждали, ни опровергали.

Вероятные кадры с места аварии: смотрите видео

Вечером 14 сентября Владимир Зеленский по возвращении из Харьковщины записал традиционное видеообращение к украинцам, в котором рассказал о своем визите в деоккупированные населенные пункты, о том, что последствия удара по дамбе в Кривом Роге уже ликвидируют. Также президент поблагодарил военных, анонсировал новости с передовой и визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Однако ни словом не обмолвился об аварии.

Уже 15 сентября утром в сети опубликовали видео, на котором видно авто после аварии, а также, как оказывают первую медицинскую помощь раненому водителю машины, которая, вероятно, столкнулась с автомобилем президента.

Авторы опубликованного видео также удивились, как водитель ехал на автомобиле по Киеву во время комендантского часа. Стоит отметить, что в полиции не информировали, имел ли водитель, вероятно гражданского авто, разрешение.

Кадры, на которых, вероятно, раненный водитель: смотрите видео

Президент получил легкие ушибы

Уже ориентировочно в 14:30 15 сентября представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эксклюзивном комментарии 24 каналу заверил, что авария не повлияла на состояние здоровья или работоспособность президента.

Президент работает с самого утра. Расписание встреч на сегодня никак не изменилось, все мероприятия проходят по графику,

– сказал Никифоров.

Однако спикер добавил, что Владимир Зеленский получил легкие ушибы, однако госпитализация не понадобилась.

Относительно состояния здоровья раненого водителя, спикер заверил, что, очевидно, не имеет права это комментировать. На вопрос, считают ли в Офисе Президента аварию спланированной или случайной, Никифоров не ответил.

Он призвал дождаться расследования правоохранителей, которые должны установить все причины и обстоятельства аварии.

ГБР уже открыло дело

Сотрудники Государственного бюро расследований 15 сентября сообщили, что уже открыли уголовное производство по факту ДТП, которое произошло в центе Киева 14 сентября.

Проводится весь комплекс необходимых следственных действий. По их результатам ГБР проинформирует общественность,

– заверили в Госбюро расследований.

Подоляк намекнул на опьянение участника аварии

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 каналу сказал, что это была обычная авария. Мол, ничего особенного.

Это была глубокая ночь. Человек, который был за рулем, имел определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете – там определенные "стимуляторы" были,

– рассказал Михаил Подоляк, улыбаясь.

Однако советник Андрея Ермака не сказал, о каких именно "стримуляторах" идет речь. В частности, это могли быть наркотики, алкоголь или обычные лекарства.

Однако Михаил Подоляк заверил, что следствие продолжается и его предварительные результаты можно ожидать в ближайшие часы или дни.

"С точки зрения здоровья президента – никаких угроз не существует. Все нормально. Есть только определенный материальный вред", – объяснил советник Ермака.

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