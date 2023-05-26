Сбивший насмерть нацгвардейца Тандыр ранее отмазывал другого судью после пьяной ДТП

ДТП с участием судьи Макаровского районного суда Киева Алексея Тандыра, в результате которого погиб нацгвардеец, вызвало большой общественный резонанс. Однако активисты напомнили, что этот же судья раньше отмазывал своего коллегу от похожей ситуации.

По данным фонда, многие судьи совершали ДТП, но избегали ответственности. В том числе и судья Киево-Святошинского районного суда Дмитрий Усатов, которому когда-то помог Алексей Тандыр.

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Как Тандыр отмазывал Усатова

В январе 2018 года вблизи Киева судья Дмитрий Усатов на авто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль, который от удара вылетел в кювет и опрокинулся. Усатов пытался покинуть место аварии в карете "скорой", однако оказавшиеся на месте происшествия местные жители заблокировали авто. В то же время водитель авто, пострадавший в результате ДТП, получил тяжелые травмы позвоночника.

У Усатова забрали водительские права, однако рассматривавший дело Алексей Тандыр закрыл его через срок и из-за якобы отсутствия состава правонарушения и таким образом его коллега избежал наказания.

Фундации Dejure, как и организация "Автомайдан", утверждают, что подавали жалобы в Высший совет правосудия из-за решения Тандыра, однако их не рассмотрели.

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