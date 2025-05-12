Страшное ДТП возле Кривого Рога: в результате столкновения BMW и бензовоза погибла молодая пара
- На трассе Днепр – Кривой Рог произошла авария – легковушка BMW столкнулась с бензовозом.
- Погибли два человека и собака.
На Днепропетровщине произошла смертельная авария. Утром 12 мая возле поселка Софиевка на трассе Днепр – Кривой Рог произошло лобовое столкновение между легковушкой и бензовозом.
Как сообщают местные СМИ, легковушка BMW выехала на встречную и врезалась в бензовоз. Водитель последнего говорит, что пытался избежать прямого удара, но не получилось. Сила была такой, что кабину грузовика повело, передает 24 Канал.
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Страшная авария возле Кривого Рога
Руководитель и пассажирка BMW умерли на месте, их тела зажало. Также погиб песик, который был с молодой парой в машине. Известно, что погибшие были из Кривого Рога. Это мужчина и женщина 25 и 23 года.
Пока на месте трагедии работали чрезвычайники и полиция, произошла еще одна авария.
Грузовик влетел в место аварии, где спасатели деблокировали тела погибших. Пострадал чрезвычайник – его госпитализировали с подозрением на перелом ребер. У водителя фургона травмирована нога.
Предварительно, у фургона отказали тормоза.
ДТП возле Кривого Рога / Фото "Свои. Кривой Рог"
К слову, на Сумщине произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего погибли водители грузовиков, а водитель и пассажирка легкового авто получили ранения.