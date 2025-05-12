Як повідомляють місцеві ЗМІ, легковик BMW виїхав на зустрічну та врізався у бензовоз. Водій останнього каже, що намагався уникнути прямого удару, але не вийшло. Сила була такою, що кабіну вантажівки повело, передає 24 Канал.

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Страшна аварія біля Кривого Рогу

Керманич та пасажирка BMW померли на місці, їхні тіла затисло. Також загинув песик, який був із молодою парою в автівці. Відомо, що загиблі були з Кривого Рогу. Це чоловік та жінка 25 і 23 роки відповідно.

Поки на місці трагедії працювали надзвичайники і поліція, сталася ще одна аварія.

Вантажівка влетіла в місце аварії, де рятувальники деблокували тіла загиблих. Постраждав надзвичайник – його ушпиталили з підозрою на перелом ребер. У водія фургона травмована нога.

Попередньо, у фургона відмовили гальма.

ДТП біля Кривого Рогу / Фото "Свої. Кривий Ріг"

До слова, на Сумщині сталася ДТП за участі трьох автомобілів, внаслідок чого загинули водії вантажівок, а водій і пасажирка легкового авто отримали поранення.