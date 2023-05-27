У судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, принудительно взяли биологические образцы

У судьи Макаровского районного суда Киева Алексея Тандыра принудительно взяли биологические образцы для анализа содержания алкоголя и наркотических веществ на момент совершения аварии. Накануне суд удовлетворил ходатайство прокуроров об этом, поскольку Тандыр отказывался добровольно сдать образцы.

Отобранные образцы отправили на экспертизу, и в ближайшее время будут готовы результаты. Об этом сообщила представитель Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

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Судьи могут выбрать меру пресечения

Надежда Максимец также сообщила, что по ходатайству прокуратуры Высший совет правосудия 27 мая на заседании рассмотрит представление о разрешении содержания Алексея Тандыра под стражей. Если ВСП признает доводы прокуроров обоснованными, то это позволит обратиться в суд по избранию Тандыра меры пресечения.

Правоохранительные органы делают все, чтобы виновник этой трагедии не избежал справедливого наказания. Для кого-то это звучит в общем, но сейчас, как никогда, справедливость имеет вполне реальное измерение для родных погибшего военнослужащего. Надеюсь, мы пройдем этот экзамен,

– подчеркнула спикер прокуратуры.

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