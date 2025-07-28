Скрывали ДТП с пьяным таможенником: во Львовской области из органов уволили двух полицейских
- Двух полицейских во Львовской области уволили за сокрытие ДТП с пьяным таможенником. Правоохранители составили протокол за аварию на постороннее лицо.
- ДТП произошло 24 июня, когда таможенник Владимир Багрий врезался в отбойник в состоянии алкогольного опьянения.
- ГБР расследует подделку протокола 31-летним полицейским. Сам таможенник был уволен из Волынской таможни по собственному заявлению.
Двух полицейских во Львовской области уволили из правоохранительных органов после сокрытия ДТП с пьяным таможенником. Работники полиции составили протокол за это дорожно-транспортное происшествие на постороннего человека.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
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Как полицейские скрывали ДТП с пьяным таможенником?
Журналисты отметили, что ДТП с пьяным таможенником Волынской таможни Владимиром Багрием произошло 24 июня на трассе во Львовской области. Главный государственный инспектор за рулем кроссовера Citroen DS4 врезался в отбойник на трассе во Львовской области.
На видео, появившемся в соцсетях, таможенник имеет явные признаки сильного алкогольного опьянения и не отвечает ни на один из вопросов свидетелей аварии. В салоне его автомобиля, возле пассажирского сиденья, заметили пустую бутылку из-под виски.
Впоследствии оказалось, что полицейские составили админматериалы за аварию и пьяное вождение не на таможенника, а на человека, непричастного к ее совершению – 43-летнего знакомого семьи таможенника.
В полиции Львовской области рассказали, что в отношении полицейских отделения полиции в Сокале провели внутреннее служебное расследование. В конце концов обоих правоохранителей уволили из органов Национальной полиции, а их командира понизили в должности.
ГБР, в свою очередь, проводит расследование из-за подделки 31-летним полицейским протокола ДТП, которая была совершена таможенником. Дело открыли по статье Уголовного кодекса Украины о служебном подлоге.
После пьяного ДТП Владимира Багрия уволили с работы на Волынской таможне по его же заявлению.