Сел пьяным за руль от безнаказанности, – политтехнолог о смертельном ДТП с участием судьи в Киеве

В Киеве произошло резонансное ДТП. По предварительным данным, пьяный судья сбил военнослужащего на блокпосту в Киеве.

Это событие 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Ранее сообщались детали смертельного ДТП в Киеве.

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"Судья сел пьяным за руль от безнаказанности"

Тизенгаузен рассказал, что судья сел пьяным за руль, потому что был убежден в своей безнаказанности. Вообще человек, который садится в состоянии алкогольного опьянения управлять автомобилем, очевидно, делает это не впервые. Он был уверен, что доедет из точки А в точку Б и ничего ему за это не будет.

Ранее подобные действия многим сходили с рук. Это было связано и с тем, что судебная ветвь была тесно связана с силовой. Реформа полиции помогла, когда полицейские начали ходить с бодикамами. Надо проводить и судебную реформу, усиливать институт обвинения, потому что часто в суде защита, получающая тысячи долларов, выигрывает.

Я думаю, что после войны наше общество будет нетерпимо до этого до такого градуса, что будет хорошо, если такой судья дождется правоохранительных органов, чтобы его там на месте не линчевали,

– отметил политтехнолог.

Украине нужен институт репутации

По его словам, Украине нужен институт репутации. Так с политической карты Украины исчезнут политики, на которых клеймо уже негде ставить. В общем, в нашем обществе усилено внимание к такой категории, как судьи. Считается, если судья, то обязательно взяточник и подлец.

Так не должно быть. Вот поэтому и нужен институт репутации. Но в общем с таким чувством безнаказанности нужно что-то делать. К примеру, несколько дел, посадок помогут. И обязательно судебная реформа, которую начинали многие президенты, но не завершали.

"В итоге им становилось комфортно, когда судебная система, хоть и должна быть независимой, начинала работать в пользу того или иного президента. С этим надо будет заканчивать. Я думаю, что наше общество к этому готово, и многое из того, что прощалось до войны, уже не будет прощаться после», – заметил Тизенгаузен.

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