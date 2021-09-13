ДТП с украинцами в Турции: в консульстве рассказали о состоянии пострадавших
Источник:24 канал
В Турции произошла авария с участием украинских туристов. Известно, что 35 человек имеют повреждения легкой и средней тяжести.
У одной из украинок – открытый перелом. Об этом сообщил в эфире 24 канала руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык.
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"Гражданке Украины оказывают медицинскую помощь, ее оперируют. После операции переведут в другое отделение", – подчеркнул Билык.
Он отметил, что уже завтра, 14 сентября, раненую женщину посетит консул Украины в Анталии.
В каком состоянии украинские туристы
По словам Билыка, другие граждане Украины получили легкие повреждения. Примерно 10 из них уже развезли по отелям, остальных после оказания медпомощи тоже доставят в места отдыха.
Угрозы жизни ни одному украинцу нет,
– сказал он.
Консул Украины в Анталии находится на постоянной связи с:
- правоохранительными органами;
- медицинскими учреждениями;
- туристической компанией, где граждане Украины были застрахованы.
Проблем со страховой компанией, как объяснил Билык, возникнуть не должно. Поэтому после оказания полного объема медицинской помощи украинцам больница предоставит перечень услуг и смету.
"Страховая компания обязалась их полностью покрыть", – сказал руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции.
Билык рассказал, в каком состоянии травмированные в Турции туристы: смотрите видео
Что известно о ДТП с украинскими туристами
- В Турции перевернулся туристический автобус, который перевозил украинцев.
- Среди наших граждан погибших нет, но есть травмированные.
- По предварительным данным, у 54-летнего водителя экскурсионного автобуса случился сердечный приступ.
- Из-за этого транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автобусом со школьниками.