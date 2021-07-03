Украинцы попали в серьезное ДТП в Польше: 4 в больнице, среди них – ребенок
Источник:Tarnów Nasze Miasto
Возле польского Тарнува произошла масштабная авария, в которой пострадали 4 украинцев. На трассе в направлении Кракова столкнулись автобус и легковой автомобиль.
ДТП произошло около 8:00 в субботу, 3 июля. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы и правоохранители. По состоянию на 11:20 движение по трассе удалось восстановить.
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Микроавтобус Mercedes Sprinter в целом перевозил 9 украинцев. В результате столкновения он перевернулся на бок. Больше всего пострадали 2 взрослых и несовершеннолетний парень. Его транспортировали в больницу вертолетом.
Что говорят в МИД
Спикер украинского МИД Олег Николенко уточнил, что всех пострадавших украинцев уже госпитализировали. Польские врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
Другие пассажиры травм не получили. На место аварии прибыл украинский консул, он оказывает гражданам необходимую помощь, контактирует с правоохранителями и больницей.
Смертельное ДТП возле польского Кошице
- Масштабная авария случилась в Польше в ночь на 6 марта. Тогда рейсовый автобус Познань –Херсон попал в ДТП, наехал на энергоемкий барьер и упал в кювет.
- В салоне находились 57 украинцев: 55 пассажиров и 2 водителя. На месте аварии погибли 5 человек, еще 34 человека получили ранения. Еще 3 пассажира умерли через некоторое время после лечения.
- Согласно предварительной версии правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением на неподходящей скорости. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
- Через 2 недели после этого ДТП недалеко от того же места перевернулся другой автобус с украинцами, который ехал из Вроцлава в Черновцы. Погиб напарник водителя.