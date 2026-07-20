Возвращались с празднования дня рождения: в Львовской области в ДТП погибли трое подростков

20 июля ночью в городе Броды произошло ДТП со смертельным исходом. Известно о 3 погибших и 2 раненых.

Трагедия произошла около двух часов ночи. Компания подростков на Mercedes возвращалась с празднования дня рождения. Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Что известно о ДТП со смертельным исходом в Бродах?

В салоне автомобиля находилось 6 человек: 24-летний водитель и 5 несовершеннолетних пассажиров.

Mercedes двигался по улице Ивана Богуна в направлении центра города. На повороте водитель не справился с управлением.

Автомобиль съехал на обочину, врезался сначала в дерево, а затем в бетонную электроопору и перевернулся.

В результате сильного удара четыре девушки, сидевшие на заднем сиденье, вылетели из автомобиля.

Три несовершеннолетние пассажирки погибли на месте – две 16-летние и одна 15-летняя. Еще одну 16-летнюю девушку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Также получил травмы 17-летний пассажир, сидевший спереди. После аварии он самостоятельно обратился к медикам.

После аварии водитель скрылся с места происшествия. Однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали. Медицинский осмотр показал, что мужчина был пьян. Содержание алкоголя в его организме почти вдвое превышало допустимую норму.

Водителю грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Смертельное ДТП в Бродах / Фото полиции

Авария в Николаевской области с многочисленными жертвами

4 июля около 07:42 на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск вблизи поворота на село Счастливое водитель Nissan Murano во время обгона выехал на встречную полосу.

Стремясь избежать лобового столкновения, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz съехал на обочину, потерял управление, после чего автобус перевернулся, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате аварии погибли водитель микроавтобуса и 11 пассажиров, еще шесть человек, в том числе 15-летняя девушка, получили травмы.

Водитель Nissan покинул место ДТП, но впоследствии его задержали. Алкотестер показал, что он был трезв.

7 июля суд избрал 45-летнему подозреваемому меру пресечения – безальтернативное содержание под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и до трех лет лишения права управления транспортными средствами.