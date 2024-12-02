Гибель 10-летней девочки в Днепре: водителю BMW объявили подозрение

Вечером 1 декабря смертельная авария произошла в Днепре. Виновнику ДТП, которым, вероятно, является водитель BMW, сообщили о подозрении.

За рулем BMW, которое врезалось в Ford возле остановки общественного транспорта "Детский комбинат", предварительно, находился 19-летний парень, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Новые детали в деле страшной аварии в Днепре

По данным следствия, 1 декабря 2024 года житель Днепра, управляя автомобилем, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем Ford. В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка Ford. Трое других пассажиров и водитель получили травмы различной степени тяжести. В крайне тяжелом состоянии находятся девушки-подростки 11 и 13 лет.

Задержанному водителю BMW сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках расследования уголовного производства полиция установила маршрут движения автомобиля BMW до совершения смертельной аварии. Также установлены видеозаписи с камер наблюдения, которые приобщены к материалам уголовного производства. Назначен ряд экспертиз, среди которых – молекулярно-генетическая.

Напомним, что в BMW на момент аварии находился 17-летний пассажир, который этим летом сбил на пешеходном переходе двух девушек.