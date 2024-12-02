За кермом BMW, яке врізалося у Ford біля зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат", попередньо, перебував 19-річний хлопець, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Нові деталі у справі страшної аварії у Дніпрі

За даними слідства, 1 грудня 2024 року мешканець Дніпра, керуючи автомобілем, перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Ford. Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка Ford. Троє інших пасажирів і водій отримали травми різного ступеня тяжкості. У вкрай важкому стані перебувають дівчата-підлітки 11 і 13 років.

Затриманому водієві BMW повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля BMW до вчинення смертельної аварії. Також встановлені відезаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких – молекулярно-генетична.

Нагадаємо, що у BMW на момент аварії перебував 17-річний пасажир, який цього літа збив на пішохідному переході двох дівчат.