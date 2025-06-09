Жуткое ДТП на Прикарпатье: погибла 9-летняя девочка

На Прикарпатье произошло страшное ДТП. Погибла девочка, еще три человека травмировались.

8 июня около 17:57 в селе Ямница произошло ДТП, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Трагедия на Франковщине

Установлено, что 36-летний житель Ямницької ТГ, управляя автомобилем Opel Vectra, не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и заехал в отбойник.

В результате аварии 9-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия, еще двое детей, 2015 и 2012 годов рождения и 40-летний пассажир с травмами доставлены в лечебное учреждение.

Водителя проверено на состояние опьянения. Результат – положительный – 2.08 промилле. Сейчас решается вопрос о сообщение водителю о подозрении.

Авария в Ямнице / Фото полиция

Напомним, что в Луцке произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате чего погибли супруги, а двое детей получили травмы.