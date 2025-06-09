Жуткое ДТП на Прикарпатье: погибла 9-летняя девочка
- На Прикарпатье произошло ДТП, в результате которого погибла 9-летняя девочка, еще три человека получили травмы.
- Водитель автомобиля Opel Vectra был в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость и врезался в отбойник.
На Прикарпатье произошло страшное ДТП. Погибла девочка, еще три человека травмировались.
8 июня около 17:57 в селе Ямница произошло ДТП, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
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Трагедия на Франковщине
Установлено, что 36-летний житель Ямницької ТГ, управляя автомобилем Opel Vectra, не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и заехал в отбойник.
В результате аварии 9-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия, еще двое детей, 2015 и 2012 годов рождения и 40-летний пассажир с травмами доставлены в лечебное учреждение.
Водителя проверено на состояние опьянения. Результат – положительный – 2.08 промилле. Сейчас решается вопрос о сообщение водителю о подозрении.
Авария в Ямнице / Фото полиция
Напомним, что в Луцке произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате чего погибли супруги, а двое детей получили травмы.