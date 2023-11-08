В Киевской области произошло масштабное ДТП: есть пострадавшие
Источник:Патрульная полиция Украины
В Киевской области утром 8 ноября произошло масштабное ДТП. В результате столкновения 2 грузовиков затруднено движение в направлении столицы.
Авария произошла на автодороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Что стало причиной ДТП – пока неизвестно.
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Под Киевом произошла масштабная авария
В полиции сообщили, что ДТП произошло на 93 километре автодороги М-03. В результате столкновения двух грузовых автомобилей есть пострадавшие. На месте аварии работают все соответствующие службы.
Под Киевом столкнулись 2 грузовика / Фото Патрульная полиция Украины
Движение транспорта в направлении города Киева временно осложнено, поскольку на месте аварии образовалась пробка. Правоохранители советуют водителям тщательно планировать свои маршруты.
Патрульные обеспечивают регулировку и безопасность дорожного движения. Водители, планируйте маршрут поездки с учетом этой информации. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, а самое главное – берегите жизнь свою и близких!
– говорится в сообщении полиции.
Аварии и ДТП в Украине: последние новости
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