Парковалась возле магазина: водитель Tesla наехала на пешеходов в Коломые, одна женщина погибла

В Коломые вечером 24 февраля произошло ДТП, в результате которого одна женщина-пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пешеход госпитализирован.

Оба пострадавших в результате ДТП местные жители. Предварительно установлено, что 45-летняя водитель автомобиля Tesla во время парковки возле находящегося в подвальном помещении магазина вовремя не затормозила.

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Автомобиль съехал с лестничной клетки вниз

В результате местная жительница наехала на двух пешеходов. Затем автомобиль съехал с лестничной клетки вниз.

В результате полученных травм 38-летняя женщина погибла на месте, а 51-летний мужчина был госпитализирован в больницу. Водителя проверили на состояние опьянения, но она была трезвой за рулем.

ДТП в Коломые / Фото полиции

Обстоятельства ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по статье 286, часть 2 Уголовного кодекса Украины.

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