Парковалась возле магазина: водитель Tesla наехала на пешеходов в Коломые, одна женщина погибла
Источник:Нацполиция
В Коломые вечером 24 февраля произошло ДТП, в результате которого одна женщина-пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пешеход госпитализирован.
Оба пострадавших в результате ДТП местные жители. Предварительно установлено, что 45-летняя водитель автомобиля Tesla во время парковки возле находящегося в подвальном помещении магазина вовремя не затормозила.
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Автомобиль съехал с лестничной клетки вниз
В результате местная жительница наехала на двух пешеходов. Затем автомобиль съехал с лестничной клетки вниз.
В результате полученных травм 38-летняя женщина погибла на месте, а 51-летний мужчина был госпитализирован в больницу. Водителя проверили на состояние опьянения, но она была трезвой за рулем.
ДТП в Коломые / Фото полиции
Обстоятельства ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по статье 286, часть 2 Уголовного кодекса Украины.
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