В больнице скончался 12-летний мальчик, которого в Кривом Роге сбила судья на BMW

В больнице Днепра скончался 12-летний Святослав Андрусенко. В феврале этого года мальчик вместе с мамой попал в страшное ДТП и четыре месяца пробыл в коме.

Об этом сообщили на странице Криворожской гимназии № 122, где учился Святослав.

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Что известно о 12-летнем Святославе Андрусенко?

Святослав Андрусенко скончался после четырёх месяцев пребывания в больнице.

Во время аварии, произошедшей 9 февраля 2026 года в Кривом Роге, мальчик получил чрезвычайно тяжелые травмы, и с тех пор медики ежедневно боролись за его жизнь. Однако, к сожалению, чуда не произошло.

Святославу было всего 12 лет. У него были мечты, планы, увлечения, впереди была целая жизнь, полная возможностей и открытий. Его преждевременная смерть стала невосполнимой утратой для семьи, друзей, одноклассников, учителей и всего нашего гимназического сообщества,

– говорится в сообщении.

Между тем в областной прокуратуре сообщили, что в ходе дальнейшего судебного разбирательства обвинение будет изменено с учётом фактических обстоятельств, а именно наступления смерти потерпевшего.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким Святослава. Светлая память!

Напомним, 9 февраля в Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи Довгинцевского районного суда. По данным следствия, около 16:30 водительница сбила 12-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

В результате аварии ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Уже 13 февраля судье было предъявлено подозрение по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. В конце апреля обвинительный акт по этому делу был передан в суд.