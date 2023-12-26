Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю может грозить до 3 лет лишения свободы по изъятию прав на срок от 3 до 5 лет.

Смотрите также Повисла с моста после аварии: шокирующие кадры спасения женщины с грузовика в Ивано-Франковской области

Детали инцидента

Как сообщили в полиции, в Луцке 39-летний водитель Ford наехал на 45-летнюю женщину и 10-летнюю школьницу. В это время последние переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел 25 декабря около 15:30 на улице Дубновской.

Правоохранители нашли правонарушителя / полиция Волынской области

Пешеходки получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Во время проверки водителя правоохранители обнаружили, что тот был за рулем под хмельком.

Водителя автомобиля осознавали, содержание алкоголя в крови достигло 2,66 промилле, что в 13 раз превышает норму,

– отметили в пресс-службе полиции.

Мужчина находился за рулем в состоянии опьянения / полиция Волынской области

Автомобиль правонарушителя изъяли. Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим им в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой телесное повреждение средней тяжести.

ДТП и аварии в Украине