Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю может грозить до 3 лет лишения свободы по изъятию прав на срок от 3 до 5 лет.
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Детали инцидента
Как сообщили в полиции, в Луцке 39-летний водитель Ford наехал на 45-летнюю женщину и 10-летнюю школьницу. В это время последние переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел 25 декабря около 15:30 на улице Дубновской.
Правоохранители нашли правонарушителя / полиция Волынской области
Пешеходки получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Во время проверки водителя правоохранители обнаружили, что тот был за рулем под хмельком.
Водителя автомобиля осознавали, содержание алкоголя в крови достигло 2,66 промилле, что в 13 раз превышает норму,
– отметили в пресс-службе полиции.
Мужчина находился за рулем в состоянии опьянения / полиция Волынской области
Автомобиль правонарушителя изъяли. Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим им в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой телесное повреждение средней тяжести.
ДТП и аварии в Украине
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