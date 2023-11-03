В Одессе водитель на пешеходном переходе сбил мать с двумя детьми
Источник:Нацполиция
В Одессе водитель сбил мать с двумя детьми. Женщину, ее семилетнюю дочь и двухмесячного сына доставили в больницу.
Водитель сбил семью на пешеходном переходе. Стоит отметить, что водитель во время ДТП был трезв.
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Подробности ДТП
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota наехал на одесситку, когда она вместе со своими детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С места аварии женщину с детьми доставили в медицинское учреждение. Матери диагностировали сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговую травму и повреждение поясничного отдела позвоночника, а девочке – ушиб и ссадины правого коленного сустава и таза. Двухмесячный мальчик, к счастью, не пострадал.
Правоохранители проверили водителя внедорожника на состояние опьянения – он был трезв.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП
Следователи уже внесли сведения об аварии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.
В настоящее время продолжаются следственные действия – правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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