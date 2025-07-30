Ночью среды, 30 июля, в Лебединском районе Сумской области произошло смертельное ДТП. С управлением автомобилем не справилась несовершеннолетняя водительница.

Девушка погибла на месте происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно о ДТП на Сумщине?

По предварительным данным следствия, за рулем Dacia Logan была 17-летняя девушка. Она не справилась с управлением, выехала на обочину и допустила опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии девушка погибла на месте. Кроме того, в автомобиле также находились трое подростков – они не получили телесных повреждений.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть отдела полиции города Лебедин, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Обратите внимание! Полиция призывает граждан быть ответственными и не допускать передачи транспортных средств лицам, которые не имеют права управления, особенно несовершеннолетним.

Напомним, 28 июля в городе Новоселица Черновицкой области произошло ДТП с участием полицейской вне службы. По предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения 34-летняя женщина за рулем Volkswagen Tiguan допустила столкновение с ограждением. На месте происшествия погибла 35-летняя пассажирка.