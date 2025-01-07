В Варшаве взяли под стражу водителя, сбившего насмерть 14-летнего украинца

Варшавский суд взял под стражу на 3 месяца мужчину, которого подозревают в смертельном ДТП в польской столице. В этой аварии погиб 14-летний украинец.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Окружной прокуратуры в Варшаве Петра Скибы для Укринформа.

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Как состоялся суд над мужчиной, сбившим 14-летнего украинца

Представитель Окружной прокуратуры в Варшаве объяснил, что суд на заседании 7 января учел представление прокуратуры и арестовал водителя, который сбил несколькими днями ранее 14-летнего подростка из Украины.

По двум статьям ему грозит до 25 лет заключения,

– подчеркнул Скиба.

Представитель варшавской прокуратуры сообщил, что водителю, причастному к аварии микроавтобуса, в результате которой 3 января погиб несовершеннолетний украинец, выдвинуто официальное обвинение по статье о совершении ДТП со смертельным исходом и бегством с места ДТП.

Когда вину мужчины докажут в судебном порядке, ему грозит тюремное заключение на срок от пяти до 20 лет. Кроме того, мужчину обвиняют в управлении транспортным средством, несмотря на трехлетний запрет на вождение, который действует до апреля 2026 года в связи с предыдущими правонарушениями. Это нарушение может привести к дополнительному тюремному заключению на срок от трех месяцев до пяти лет.

Кроме того, Петр Скиба отметил, что мать погибшего подростка из Украины хорошо разговаривает на польском языке. Поэтому он не исключил, что семья приехала в Польшу еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

К слову, ранее стало известно, что в Варшаве 43-летнего водителя микроавтобуса задержали по подозрению в наезде на 14-летнего украинца 3 января. Сам подросток, к сожалению, умер в больнице от серьезных травм, которые он получил в результате аварии.