Водителю, который сбил двух девушек на "зебре" в Виннице, избрали меру пресечения

В Виннице 16 января произошло ДТП на пешеходном переходе. Водитель Mercedes сбил двух девушек. Подозреваемому избрали меру пресечения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию. Пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями.

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ДТП в Виннице 16 января: водителю избрали меру пресечения

Так, 18 января городской суд Винницы избрал меру пресечения водителю, который накануне наехал на 19-летних девушек. За рулем Mercedes он двигался по улице Театральная и травмировал двух пешеходов.

По данным следствия, водитель не сбавил скорость движения перед пешеходным переходом.

Пересекая сплошную линию дорожной разметки, выехал на полосу движения общественного транспорта, в результате чего сбил двух девушек,

– сообщили в полиции.

Также добавили, что водителя задержали 16 января. На следующий день ему сообщили о подозрении.

Водителю, который сбил двух девушек в Виннице, назначили меру пресечения: смотрите видео

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Водителю назначили содержание под стражей на 60 дней без определения размера залога. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Подозреваемому назначили содержание под стражей / Фото полиции