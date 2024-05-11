Погибли трое полицейских: в Винницкой области произошло ужасное ДТП

В Винницкой области произошло столкновение трех легковых автомобилей. Есть погибшие, среди пострадавших – несовершеннолетний ребенок.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 11 мая, около 12:00. На объездной дороге города Винница столкнулись три легковушки.

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Возвращались с учебы

В результате ДТП на месте погибли трое полицейских Белоцерковского райуправления полиции. Еще одного правоохранителя госпитализировали.

Известно, что они проходили курс обучения на полицейских офицеров общины. В день аварии полицейские находились вне службы и как раз возвращались с учебы.

В авто Toyota Tundra – еще одному участнику аварии – кроме водителя, сидели его жена и несовершеннолетний ребенок. Всех троих доставили в больницу. Медики говорят, что угрозы их жизни нет.

Третий автомобиль отделался механическими повреждениями.

Сейчас следователи устанавливают причины ДТП. Также начато досудебное расследование по факту нарушения правил ПДД или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

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