Погибли трое полицейских: в Винницкой области произошло ужасное ДТП
Источник:Нацполиция в Винницкой области
В Винницкой области произошло столкновение трех легковых автомобилей. Есть погибшие, среди пострадавших – несовершеннолетний ребенок.
Смертельное ДТП произошло сегодня, 11 мая, около 12:00. На объездной дороге города Винница столкнулись три легковушки.
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Возвращались с учебы
В результате ДТП на месте погибли трое полицейских Белоцерковского райуправления полиции. Еще одного правоохранителя госпитализировали.
Известно, что они проходили курс обучения на полицейских офицеров общины. В день аварии полицейские находились вне службы и как раз возвращались с учебы.
В авто Toyota Tundra – еще одному участнику аварии – кроме водителя, сидели его жена и несовершеннолетний ребенок. Всех троих доставили в больницу. Медики говорят, что угрозы их жизни нет.
Третий автомобиль отделался механическими повреждениями.
Сейчас следователи устанавливают причины ДТП. Также начато досудебное расследование по факту нарушения правил ПДД или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
Аварии и ДТП в Украине: последние случаи
- 8 мая на Киевщине посреди трассы столкнулись два грузовых автомобиля и одна легковушка. В результате ДТП погибли три человека – один мужчина и две женщины. Для деблокады тел привлекли 2 единицы техники 6 человек личного состава.
- В тот же день на Житомирщине в ДТП погиб волонтер Виталий Дубас. Мужчина сам родом из Львовской области. Отец шестерых детей, он с начала полномасштабного вторжения возил гуманитарные грузы для защитников. В день аварии он как раз возвращался с передовой.
- Впоследствии стало известно, что вместе с Виталием Дубасом погиб и другой волонтер – 22-летний Борис Голод. Парень совместно с другими мастерами ремонтировал машины для военных и ездил с гуманитарными грузами на передовую.
- 7 мая в Киеве грузовик въехал в маршрутку. В результате ДТП травмировались 9 человек в возрасте от 18 до 83 лет. Они получили телесные повреждения в виде закрытых черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и многочисленных ушибов. Правоохранители выяснили, что водитель грузовика был трезвым. Следователи начали уголовное производство по факту нарушения ПДД. Водителю грозит до 3 лет тюрьмы.