В жуткой ДТП в Винницкой области погибла 20-летняя беременная: детали и фото

В Винницкой области ночью 9 августа произошла страшная авария на дороге. В ДТП погибла беременная девушка.

Это произошло в столкновении легковушки и мотоблока. Подробности о происшествии рассказали правоохранители.

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Смертельная авария на Винниччине: погибла беременная

Возле села Райгород Винницкой области 9 августа примерно в 00:30 произошла авария на трассе Винница – Гайсин.

По предварительной информации, автомобиль Chery Tiggo въехал в заднюю часть мотоблока "Зубр".

20-летняя пассажирка мотоблока получила травмы, от которых скончалась в больнице. Девушка была беременной.

48-летний водитель иномарки и его 44-летняя пассажирка, жители Одесской области, получили незначительные травмы.

Правоохранители сообщили, что водитель мотоблока, 32-летний местный житель, почему-то скрылся с места ДТП, однако полиция его разыскала.

Транспортные средства пока изъяли, а у водителей взяли образцы крови для анализа на показатель алкоголя.



В ДТП возле Винницы погибла беременная девушка / Фото НПУ

Расследование инцидента правоохранители проводят по статье о "нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Наказывают за такое в Украине лишением свободы на срок до 8 лет. А кто виноват в смертельном ДТП – устанавливать будет следствие и суд.

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