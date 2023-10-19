На том же месте: во Львове иностранец сбил женщину, а через три часа попал под колеса сам

Во Львове гражданин другого государства сбил женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. Уже через три часа на том же месте на водителя совершил наезд другой автомобиль – мужчина погиб.

Пострадавшую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу. Медики проезжали мимо, когда увидели лежащую на дороге горожанку.

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Трагическое стечение обстоятельств

Как сообщает полиция, 17 октября около 21 часа на улице Шевченко во Львове 50-летний водитель автомобиля "Ниссан" сбил 58-летнюю львовянку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Известно, что за рулем был иностранец.

Около 23.45 во время оформления правоохранителями ДТП, там же на водителя, который вызвал первую аварию, совершил наезд водитель "Хонды". 22-летний львовянин не следил за ситуацией на дороге и неправильной скоростью движения. Известно, что он сбил конусы и дорожный знак "Оформление ДТП", а также травмировал водителя эвакуатора. В конце автомобиль врезался в служебный автомобиль правоохранителей. Гражданин другого государства получил значительные травмы и скончался на месте.

На одном и том же месте произошло две аварии / полиция Львовщины

Относительно пострадавшей в результате первого ДТП женщины, то ее заметили львовские врачи, когда возвращались из Польши – она лежала прямо на проезжей части. Как сообщает Львовский центр экстренной медицинской помощи они сразу бросились оказывать ей первую помощь, после чего поставили шину и поместили на пневматические носилки. Пострадавшую доставили в реанимацию.

Предварительно у сбитой женщины диагностировали открытый перелом левой нижней конечности, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, органов брюшной полости и тазу. Женщина находится в состоянии мозговой комы.

Врачи пытаются спасти пострадавшую / Львовский центр экстренной медицинской помощи

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