У границы с Польшей автобус столкнулся со снегоочистительным авто
На Волыни в ДТП попал автобус Киев – Варшава. В него въехал грузовик, расчищавший дорогу от снега.
Авария произошла 3 декабря на автодороге Киев – Ковель – Ягодин, вблизи села Вишни в Ковельском районе. В результате ДТП травмировались два человека: водитель автобуса и пассажирка.
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ДТП с участием международного автобуса
39-летний житель этого же района (Ковельского – 24 Канал), управляя автомобилем DAF, столкнулся с рейсовым автобусом сообщением Киев – Варшава под управлением 30-летнего местного жителя,
– сообщают правоохранители.
В результате аварии водитель и 46-летняя пассажирка автобуса получили телесные повреждения. Однако их не госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло травмы. Санкция статьи предусматривает минимум 51 тысячу гривен штрафа. Следствие продолжается.
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