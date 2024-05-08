В автокатастрофе на Киевщине столкнулись грузовики и легковушка, погибли 3 человека: жуткие фото

Смертельная авария произошла утром 8 мая вблизи села Святопетровское. Посреди трассы столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой.

В пресс-службе ГСЧС Киевщины сообщили, что в результате ДТП погибли три человека. Обстоятельства и причины смертельного ДТП установят правоохранители.

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Обстоятельства трагедии

По словам спасателей, 8 мая в 10:30 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Святопетровское Бучанского района. К месту происшествия спасатели сразу же направили дежурный караул 62-й Государственной пожарно-спасательной части города Вишневого.

Прибыв на место, караул установил, что ДТП произошло с участием 2 грузовиков и 1 легкового автомобиля. В результате столкновения транспортных средств погибли 3 человека (1 мужчина и 2 женщины).

На деблокацию погибших и смывания горюче-смазочных материалов от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники 6 человек личного состава,

– сообщили в ГСЧС.

На Киевщине столкнулись 2 грузовика и 1 легковушка / Фото ГСЧС Киевской области

В результате аварии погибли три человека / Фото ГСЧС Киевской области

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