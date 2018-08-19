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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

ДТП в Польше с украинцами: 5 человек выписали из больниц

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ДТП в Польше с украинцами: 5 человек выписали из больниц
ДТП в Польше с украинцами: 5 человек выписали из больниц / Фото из свободных источников

По состоянию на вечер воскресенья, 19 августа, в больницах находятся 36 украинцев, которые пострадали в аварии с автобусом в Польше, который направлялся в Вену и сорвался в пропасть.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Он уточнил, что 1 человек, а именно взрослая женщина, находится в тяжелом состоянии.

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Еще 5 человек выписаны из больниц и находятся в гостинице.

Напомним, что 17 августа в Польше автобус украинской регистрации попал в ДТП: он съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. В результате аварии погибли 3 человека, еще 51 человек потерпел травм.

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Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Польши ДТП в Польше с украинцами
Источник: 24 Канал
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