ДТП в Польше с украинцами: 5 человек выписали из больниц
По состоянию на вечер воскресенья, 19 августа, в больницах находятся 36 украинцев, которые пострадали в аварии с автобусом в Польше, который направлялся в Вену и сорвался в пропасть.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Он уточнил, что 1 человек, а именно взрослая женщина, находится в тяжелом состоянии.
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Еще 5 человек выписаны из больниц и находятся в гостинице.
Напомним, что 17 августа в Польше автобус украинской регистрации попал в ДТП: он съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. В результате аварии погибли 3 человека, еще 51 человек потерпел травм.
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Источник: 24 Канал
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