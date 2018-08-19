ДТП у Польщі з українцями: 5 людей виписали з лікарень
Станом вечір неділі, 19 серпня, у лікарнях перебувають 36 українців, які постраждали в аварії з автобусом у Польщі, що прямував до Відня і зірвався у прірву.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на директора департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева.
Він уточнив, що 1 людина, а саме доросла жінка, перебуває в тяжкому стані.
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Ще 5 осіб виписані з лікарень та перебувають у готелі.
Нагадаємо, що 17 серпня у Польщі автобус української реєстрації потрапив у ДТП: він з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. Внаслідок аварії загинули 3 людей, ще 51 особа зазнала травм.
хроніка подій
Джерело: 24 Канал
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