Пропустил 90% голосований: Дубинский просил перенести заседание, потому что "надо в парламент"

Нардеп Александр Дубинский просил перенести судебное заседание по избранию ему меры пресечения по делу о выезде за границу. Аргументировал это тем, что ему нужно в парламент.

Дубинский хотел отпроситься у судьи

Судья ходатайство отклонила, заявив, что всем нужно ходить на работу. Во время заседания прокурор также сообщил, что у нардепа Дубинского несколько загранпаспортов.

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Заседания сейчас важны, они проходят раз в 5 недель, прошу удовлетворить ходатайство,

– заявил нардеп.

В ответ прокурор возразил и сказал, что нарушение, в котором подозревается Дубинский, находится в сфере деятельности нардепа.

"Каким образом депутаты здесь, а не в сессионном зале, я не понимаю. Депутаты не влияют на судебный процесс", – заявил прокурор.

Дубинский пропустил более 90% заседаний

По данным Комитета избирателей Украины, Дубинский среди нардепов, которые почти не голосовали, то есть не давили "за", "против" или "воздержался", за последние полтора года Дубинский принял участие всего в 4% голосований.

! Печерский районный суд города Киева сегодня избрал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому. Он будет под личным обязательством и будет носить электронный браслет до 8 октября.

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