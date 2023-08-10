Пропустил 90% голосований: Дубинский просил перенести заседание, потому что "надо в парламент"
Источник:Эспрессо
Нардеп Александр Дубинский просил перенести судебное заседание по избранию ему меры пресечения по делу о выезде за границу. Аргументировал это тем, что ему нужно в парламент.
Дубинский хотел отпроситься у судьи
Судья ходатайство отклонила, заявив, что всем нужно ходить на работу. Во время заседания прокурор также сообщил, что у нардепа Дубинского несколько загранпаспортов.
Смотрите также Нардепу Дубинскому избрали меру пресечения
Заседания сейчас важны, они проходят раз в 5 недель, прошу удовлетворить ходатайство,
– заявил нардеп.
В ответ прокурор возразил и сказал, что нарушение, в котором подозревается Дубинский, находится в сфере деятельности нардепа.
"Каким образом депутаты здесь, а не в сессионном зале, я не понимаю. Депутаты не влияют на судебный процесс", – заявил прокурор.
Дубинский пропустил более 90% заседаний
По данным Комитета избирателей Украины, Дубинский среди нардепов, которые почти не голосовали, то есть не давили "за", "против" или "воздержался", за последние полтора года Дубинский принял участие всего в 4% голосований.
Советуем прочесть Инфокиллер, "любящий скорость": все о скандалах Дубинского, за которого взялись СБУ и ДБР
В чем обвиняют Дубинского
- 3 августа СБУ и ДБР провели обыски у Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. Ранее его исключили из фракции Слуга народа из-за санкций США.
- 7 августа Дубинский прибыл на повторный допрос в ДБР по делу о подделке документов для выезда за границу. Первый допрос прошел 4 августа.
- По данным Офиса генпрокурора, во время войны нардеп получил разрешение на выезд из Украины под предлогом сопровождения отца на лечение. Однако он не сопровождал отца — тот самостоятельно уехал, а потом вернулся в Украину гораздо раньше, чем депутат.
- 8 августа Дубинскому объявили подозрение.