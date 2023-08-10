Дубінський хотів відпроситись у судді
Суддя клопотання відхилила, заявивши, що всім треба ходити на роботу. Під час засідання прокурор також повідомив, що у нардепа Дубінського кілька закордонних паспортів.
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Засідання зараз важливі, вони відбуваються раз на 5 тижнів, прошу задовольнити клопотання,
– заявив нардеп.
У відповідь прокурор заперечив та сказав, що порушення, у якому підозрюють Дубінського, перебуває у сфері діяльності нардепа.
"Яким чином депутати тут, а не в сесійній залі, я не розумію. Депутати не впливають на судовий процес", – заявив прокурор.
Дубінський пропустив понад 90% засідань
За даними Комітету виборців України, Дубінський серед нардепів, які майже не голосували, тобто не тиснули "за", "проти" або "утримався", за останні півтора року Дубінський узяв участь лише у 4% голосувань.
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У чому звинувачують Дубінського
- 3 серпня СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського через можливе підроблення ним документів для виїзду за кордон. Раніше його виключили з фракції Слуга народу через санкції США.
- 7 серпня Дубінський прибув на повторний допит у ДБР у справі про підробку документів для виїзду за кордон. Перший допит відбувся 4 серпня.
- За даними Офісу генпрокурора, під час війни нардеп отримав дозвіл на виїзд з України під приводом супроводу батька на лікування. Проте, він не супроводжував батька — той самостійно виїхав, а потім повернувся в Україну набагато раніше, ніж депутат.
- 8 серпня Дубінському оголосили підозру.