Дуда объяснил, что нужно для снабжения истребителей Украины
Источник:BBC
Тема истребителей для Украины остается актуальной. Однако союзники пока не торопятся принимать соответствующие решения.
По словам Анджея Дуды, отправление истребителей в Украину создаст "серьезную проблему" для самой Польши. Если в польских ВВС будет меньше 50 самолетов, "этого будет недостаточно, и потребуется больше".
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Что нужно для получения истребителей
Глава государства пояснил, что боевые самолеты F-16 требуют очень серьезного обслуживания, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".
Польша является членом НАТО и поэтому любое решение о снабжении истребителей, как пояснил президент, должно быть общим, а не решением одной страны.
Напомним, что в Польше не раз заявляли о готовности передать Украине истребители. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что вопрос будет согласовываться со странами НАТО, то есть Польша готова действовать в полной координации.
Украина и истребители: реакция Запада
- О передаче Украине истребителей впервые заговорил глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра. Он сообщил, что нидерландское правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Киев об этом попросит. Он отметил, что у Нидерландов нет никаких табу по передаче истребителей.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц исключил поставки Украине истребителей, однако впоследствии сказал, что вопрос нуждается в дискуссиях. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что тема самолетов не табуирована.
- Следует отметить, что важнейшее значение имеет позиция США, поскольку самолеты F-16 производятся именно в Америке. Следовательно, разрешение даже о реэкспорте самолетов будет проходить через Вашингтон.
- Сначала в Белом доме заявили, что готовы к обсуждению темы самолетов. Но 30 января президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, будет ли Америка поставлять Украине самолеты, сказал "нет".
- Вероятно, Байден мог не услышать вопрос, поскольку он выходил из вертолета, где был шум. В Белом доме уже прокомментировали заявление Байдена, однако не дали конкретного ответа. Следовательно, утверждать, что США отказались поставлять Украине истребители, пока не стоит.
- По всей вероятности, США будут поставлять самолеты F-16 в другие страны, после чего Украина получит истребители. То есть США не будут передавать самолеты Украине прямо, но в то же время позволят реэкспорт.