Дуда официально поручил Моравецкому сформировать новое правительство Польши
Источник:Канцелярия Премьера Польши
В понедельник 13 ноября Анджей Дуда встретился с Матеушем Моравецким. Президент Польши поручил представителю партии власти "Право и справедливость" сформировать правительство.
Собственно, Матеуш Моравецкий был премьером при предыдущем созыве Сейма. Теперь он получил от Анджея Дуды акт о назначении председателя Совета министров (правительства) во время церемонии, которая проходила в Президентском дворце.
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Ситуация в Польше интересная
В течение 14 дней после назначения избранный президентом Польши премьер должен представить программу действий правительства Сейма. А вместе с ней – предложение о вотуме доверия.
И уже тогда Сейм может принять вотум доверия абсолютным большинством голосов. Присутствовать при этом должна быть не менее половины от установленного законом количества депутатов.
Обратим внимание, что в Польше уникальная ситуация. А все потому, что Анджей Дуда делегирует формирование правительства партии "Право и справедливость". Впрочем, у нее почти нулевые шансы на получение вотума доверия в Сейме. Заметим, что партия пыталась найти партнеров по коалиции. Но все ее пробы провалились.
Тем временем оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции. Сделали они это без ожидания старта Сейма. Более того, они еще и представили программу коалиции.
Добавим, что большинство поляков предпочитают Дональда Туска. По их мнению, этот представитель оппозиции является лучшим кандидатом, чтобы формировать новое правительство Польши.
Парламент собрался на первое заседание
- 13 ноября также состоялось первое заседание нового Сейма. Анджей Дуда выступил перед депутатами, а после этого избрали старшего спикера. Им стал Марек Савицкий.
- Во время первого заседания Сейма подали в отставку премьер-министр Матеуш Моравецкий и его правительство. Обратите внимание, что это формальная процедура. После которой Дуда и предоставил Моравецкому полномочия создать новое правительство.
- Напомним, что по официальным результатам выборов, в октябре победу одержала "Объединенная десница" Ярослава Качинского. Правда, у нее ограничены возможности формировать большинство для образования правительства.