Дуда заявил, что Россия нападет на другую страну, если Украина проиграет войну
Источник:Polskie Radio 24
Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Россия не может победить в войне с Украиной. Поскольку Кремль не остановится и продолжит атаковать другие страны.
Об этом Дуда заявил на совместном брифинге с президентом Италии Серджо Маттареллой. Он отметил, что сейчас в мире начали звучать опасные призывы к скорейшему окончанию войны и прекращению помощи Украине.
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Четкая позиция президента Польши
"Как сосед Украины и президент Республики Польша, я хочу сказать, что любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, сегодня перед лицом продолжающейся российской агрессии фактически действует в интересах Москвы, действительно работает в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину", – подчеркнул Дуда.
По словам Дуды, преимущество России над Украиной очевидно. Он подчеркнул, что без должной помощи Киев не выиграет войну. А победа страны-агрессора будет лишь первым шагом к распространению господства России в восточной части Европы.
Мы их поддерживаем и будем поддерживать, и мы призываем весь мир оказывать эту поддержку Украине постоянно, пока война не закончится без победы России. Россия не может победить в этой войне. Если Россия выиграет эту войну, она нападет на другую страну,
– добавил Дуда.
Он также добавил, что в этом вопросе они согласны с итальянским коллегой и занимают "совершенно одинаковую позицию".
Контрнаступление и "диалог" с врагом
- Вспомним к этой теме недавний анализ издания Financial Times относительно потенциальных рисков Вооруженных Сил во время предстоящего контрнаступления, о котором в последние недели все больше разговоров.
- Собственно, эксперты со ссылкой на слова Президента Украины Владимира Зеленского констатировали, что для сильной позиции Киева в переговорном процессе нужны достижения украинской армии на поле боя.
- При приближении контрнаступления ВСУ Россия и ее сателлиты снова включают режим "готовности к переговорам". В игру уже вступила Беларусь.
- Белорусский МИД решил призвать Украину и Россию к перемирию в войне и переговорам. Интересно, что Минску интересна тема "мира" только тогда, когда Россия может серьезно получить по зубам.