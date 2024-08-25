Маск призвал освободить Дурова и запустил соответствующий хэштег в "Х"

24 августа во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Миллиардера обвиняют в соучастии в ряде уголовных преступлений из-за того, что в мессенджере нет модерации. Илон Маск выступил в поддержку россиянина.

Изобретатель Илон Маск раскритиковал задержание французскими правоохранителями Павла Дурова. Свое возмущение миллиардер выразил в соцсети.

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Освободить Дурова

Сначала Маск прокомментировал арест основателя Телеграма ироничным твитом.

Точка зрения: Сейчас 2030 год в Европе, и вас казнят за то, что вам понравился мем,

– написал владелец бывшего "твитера".



Позже Маск опубликовал отрывок интервью Дурова с американским журналистом Такером Карлсоном, где тот рассказывал о том, как развивается платформа Х после того, как ее купил Илон Маск. Это сообщение бизнесмен подписал хэштегом FreePavel.

Тем временем на российских маркетплейсах появились футболки с хэштегами FREEDUROV и FREEPAPA.

Также некоторые онлайн-магазины выпустили одежду с цитатой исполнителя SHAMAN. Ранее он записал видеообращение и призвал Павла Дурова вернуться в Россию.